Çocuk doğunca neler yapılmalı? Nihat Hatipoğlu cevapladı | Video
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Çocuk doğunca neler yapılmalı sorusunun cevabını ATV'de yayınlanan iftar programında, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı.