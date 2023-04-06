Video Nihat Hatipoğlu Kimlerin bedduası tutar? Beddua edip pişman olan ne yapmalıdır?
Kimlerin bedduası tutar? Beddua edip pişman olan ne yapmalıdır?

Kimlerin bedduası tutar? Beddua edip pişman olan ne yapmalıdır?

06.04.2023 | 11:36

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Ramazan ayı boyunca kendisine yöneltilen tüm soruları atv'de yanıtlıyor.

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