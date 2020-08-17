Entübe nedir, ne anlama gelir? Entübasyon işlemi ile entübe hasta ne demek, iyileşir mi?

Entübasyon işlemi corona virüsü ile beraber duyduğumuz tıbbi terimler arasında yer alırken bu dönemde yabancısı olduğumuz bu terimlerin anlamlarıyla ilgili birçok detay internet üzerinden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Entübe hasta nedir, iyileşir mi? gibi sorular merak edilirken öte yandan kısa bir tanım yapmak gerekirse bu işlem; Solunum sıkıntısı yaşayan hastalara yapılan bu işlem yani suni solunum işlemi olarak ifade ediliyor.