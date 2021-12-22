Gebelik sürecinde antidepresan kullanımı güvenli midir? | Video

Kadın Hastalıkları ve Doğum & Yüksek Riskli Gebelikler (Perinatoloji) Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Esin, gebelik sürecinde antidepresan kullanımı hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Özellikle gelişmiş ülkelerde depresyon sıklığının artmasına bağlı olarak antidepresan kullanımı artmakta. Bu hastalar gebe kaldıkları zaman antidepresan ilaçlarını kullanıma devam edip etmeme konusunda gerçekten şüphede kalıyorlar çünkü bunlarla ilgili internette bu konu hakkında çeşitli bilgiler mevcut ve bunlarda annenin korkmasına neden olabiliyor. Gebelikte herhangi bir ilaç kullanımında temel prensibimiz kar-zarar hesabı oluyor. Eğer hastanın bir hastalığı varsa ve bununla ilgili ilaç kullanılmamasından daha önemliyse, daha fazla fayda sağlayacaksa hangi hastalık olursa olsun ilaç kullanımını istiyoruz. Antidepresan kullanımında da aynı prensip bulunmaktadır. Eğer hastanın psikiyatrisi ve kadın ve doğum uzmanı, anne ve bebek sağlığı açısından daha faydalı olduğu düşünülüyorsa ilacın kullanılmasını öneriyoruz.