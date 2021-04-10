Video Sağlık Koronavirüs aşısı sorularına en net cevaplar! Aşıdan sonra hangi ilaçlar kullanılabilir, aşı olanlar maske takacak mı? | Video

Koronavirüs aşısı sorularına en net cevaplar! Aşıdan sonra hangi ilaçlar kullanılabilir, aşı olanlar maske takacak mı? | Video

Koronavirüs aşısı sorularına en net cevaplar! Aşıdan sonra hangi ilaçlar kullanılabilir, aşı olanlar maske takacak mı? | Video
10.04.2021 | 17:11

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“Aşıdan sonra ağrı kesici kullanılır mı, banyo yapılabilir mi, 2. dozdan sonra maske takılmasa olur mu?” Bu ve benzeri soruları uzmanı cevapladı

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