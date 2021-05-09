Normalleşme takvimi nasıl oluşacak? Tam kapanma sonuç veriyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer yanıtladı | Video
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.