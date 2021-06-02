Video Sağlık Son dakika | 2 Haziran koronavirüs tablosu: Korona vaka sayısı tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı | Video

Son dakika | 2 Haziran koronavirüs tablosu: Korona vaka sayısı tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı | Video

Son dakika | 2 Haziran koronavirüs tablosu: Korona vaka sayısı tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı | Video
02.06.2021 | 20:19

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"2 Haziran koronavirüs tablosu" verileri Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından elde edilen entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta, vefat eden sayısı verileriyle duyuruluyor. Türkiye'de 2020 yılı Mart ayından bu yana etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla Bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verilerinin yer aldığı 2 Haziran korona vaka sayısı tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek 2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediyor.

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