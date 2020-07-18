Son Dakika Haberleri | Türkiye corona virüsü vaka sayısı 18 Temmuz açıklandı! Fahrettin Koca corona virüsü vaka sayısı açıklaması | Video
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Corona virüsü vaka sayısı ile ilgili son dakika haberleri ve günlük tablodaki veriler, 83 milyon vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden corona virüsü vaka sayısı, ölü sayısı ve iyileş hasta sayısı her 24 saatte bir kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, 18 Temmuz Cumartesi tarihli Türkiye corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? Aşağıda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan, son 10 güne ait günlük koronavirüs tablosu ve Bakan Koca'nın açıklamaları yer almaktadır.