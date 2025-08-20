Video Spor Konyaspor'un yeni transferi Jackson Muleka, Konya'ya geldi | Video
Konyaspor'un yeni transferi Jackson Muleka, Konya'ya geldi | Video

Konyaspor'un yeni transferi Jackson Muleka, Konya'ya geldi | Video

20.08.2025 | 08:51

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, son olarak Al-Kholood'da forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Jackson Muleka'yı Konya’ya getirdi. Akşam saatlerinde Konya Havalimanı'na gelen Muleka, burada olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Taraftarımızın karşısında çok mutlu hissediyorum. Konyaspor'a katkı sağlamayı dört gözle bekliyorum. Gerçekten güzel bir şehre, mükemmel bir takıma geldim, bunun farkındayım" dedi. Muleka, havalimanında kendisini bekleyen yeşil-beyazlı taraftarları selamlayıp, üçlü çektirdikten sonra araçla alandan ayrıldı. 26 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Konyaspor’un yeni transferi Jackson Muleka, Konya’ya geldi | Video 01:23
Konyaspor'un yeni transferi Jackson Muleka, Konya'ya geldi | Video 20.08.2025 | 08:51
Mourinho’dan flaş sözler! Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim | Video 13:27
Mourinho'dan flaş sözler! "Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim" | Video 19.08.2025 | 16:30
Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi | Video 00:23
Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi | Video 19.08.2025 | 08:55
Jose Mourinho: Bugün bir duvara karşı oynadık | Video 05:53
Jose Mourinho: "Bugün bir duvara karşı oynadık" | Video 17.08.2025 | 08:36
Mauro Icardi’den Kerem Aktürkoğlu açıklaması | Video 05:30
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması | Video 13.08.2025 | 11:08
Jose Mourinho: Şampiyonlar Ligi’ne hazırım | Video 10:42
Jose Mourinho: "Şampiyonlar Ligi’ne hazırım" | Video 13.08.2025 | 09:12
Serdal Adalı’dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Türkiye’ye gelecekse Beşiktaş’ta oynamak istiyor | Video 01:03
Serdal Adalı'dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Türkiye'ye gelecekse Beşiktaş'ta oynamak istiyor" | Video 11.08.2025 | 16:09
Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla Cagliari’ye kiralandı | Video 00:16
Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralandı | Video 03.08.2025 | 16:40
Galatasaray’ın yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane için Rams Park’ta imza töreni düzenlendi | Video 12:15
Galatasaray'ın yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane için Rams Park'ta imza töreni düzenlendi | Video 03.08.2025 | 08:50
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan samimi açıklamalar! 01:36:06
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan samimi açıklamalar! 01.08.2025 | 06:11
Okan Buruk’tan transfer açıklaması! Osimhen sonrası önceliğimiz... 01:59
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Osimhen sonrası önceliğimiz..." 01.08.2025 | 06:10
Victor Osimhen Galatasaray’da! Evimdeyim, çok mutluyum! | Video 07:43
Victor Osimhen Galatasaray'da! "Evimdeyim, çok mutluyum!" | Video 31.07.2025 | 09:06
Ali Sami Yen kabri başında anıldı | Video 05:06
Ali Sami Yen kabri başında anıldı | Video 29.07.2025 | 12:48
Fenerbahçe’de Ali Koç’a büyük isyan: Çocuklar ağlıyor! Yeter artık… 01:02
Fenerbahçe’de Ali Koç’a büyük isyan: Çocuklar ağlıyor! Yeter artık… 26.07.2025 | 14:20
Solskjaer’in hayali Tüpraş Stadyumu’nda final oynamak | Video 16:47
Solskjaer'in hayali Tüpraş Stadyumu'nda final oynamak | Video 23.07.2025 | 16:07
Orkun Kökçü: İsterlerse sonuna kadar Beşiktaş’ta kalırım | Video 04:07
Orkun Kökçü: "İsterlerse sonuna kadar Beşiktaş’ta kalırım" | Video 23.07.2025 | 16:06
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın Kıbrıs etabı Marmaris’ten start aldı | Video 03:48
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabı Marmaris'ten start aldı | Video 20.07.2025 | 15:52
Orkun Kökçü o görüntüler karşısında gözyaşlarını tutamadı! 01:48
Orkun Kökçü o görüntüler karşısında gözyaşlarını tutamadı! 13.07.2025 | 21:34
Kırkpınar şampiyonu hamam geleneğini bu yıl da sürdürdü | Video 02:47
Kırkpınar şampiyonu hamam geleneğini bu yıl da sürdürdü | Video 07.07.2025 | 06:18
Hayatını kaybeden Diogo Jota’nın aracı küle döndü! İşte kaza yerinden ilk görüntüler... | Video 00:56
Hayatını kaybeden Diogo Jota’nın aracı küle döndü! İşte kaza yerinden ilk görüntüler... | Video 03.07.2025 | 15:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY