12 Mart'ta neler yaşandı? İşte A Haber'in hazırladığı 12 Mart belgeseli | Video
12 Mart 1971 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra vererek hükümeti istifaya zorlamıştı. Türk demokrasi tarihinde, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra sivil siyasete yapılan "ikinci müdahale" olarak anılan 12 Mart 1971 muhtırasının üzerinden 52 yıl geçti. İşte A Haber'in hazırladığı, o dönem neler yaşandığını gözler önüne seren 12 Mart Belgeseli.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
52:33
09:47
07:29
AFAD açıkladı! İşte İstanbul için "Kırmızı eylem planı" | Video 12.03.2023 | 10:04
05:02
Kahramanmaraş’ta ürküten görüntü! Fay kırığı böyle görüntülendi | Video 12.03.2023 | 09:43
01:20
YSK Başkanı Yener: "Seçim 14 Mayıs'ta yapılacak" | Video 10.03.2023 | 16:21
02:16
Başkan Erdoğan duyurdu: "Seçim kampanyamız müziksiz olacak" | Video 10.03.2023 | 14:50
20:43
03:00
05:25
11:40
05:32
Bakan Çavuşoğlu'ndan sanatçı Karsu’ya teşekkür | Video 09.03.2023 | 13:21
01:37
Ulaştırma Bakanlığı tam kadro deprem bölgesinde | Video 09.03.2023 | 12:39
02:09
00:54
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 09.03.2023 | 09:13
01:07
06:41
01:57
07:36
02:08
01:43
Kabine toplanıyor! Gündemin ilk sırasında "deprem felaketi" var | Video 05.03.2023 | 17:15