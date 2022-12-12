Video Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan’a tepki | Video
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan’a tepki | Video

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan’a tepki | Video

12.12.2022 | 15:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Milli Savunma Bakanı Akar’dan Yunanistan’a tepki | Video 00:52
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan’a tepki | Video 12.12.2022 | 15:22
SON DAKİKA: EYT’de yaş sınırı olacak mı? EYT düzenlemesi nasıl olacak? | Video 06:09
SON DAKİKA: EYT’de yaş sınırı olacak mı? EYT düzenlemesi nasıl olacak? | Video 12.12.2022 | 15:40
EYT yaş sınırı, şartı ne olacak? Tüm gözler bugün Kabine Toplantısı’nda | Video 03:24
EYT yaş sınırı, şartı ne olacak? Tüm gözler bugün Kabine Toplantısı'nda | Video 12.12.2022 | 09:33
MSB, helikopter pilotlarının operasyon görüntülerini paylaştı | Video 01:00
MSB, helikopter pilotlarının operasyon görüntülerini paylaştı | Video 11.12.2022 | 15:17
Bakan Varank Meclis’e TOGG ile geldi! İşte tarihi anlar | Video 12:01
Bakan Varank Meclis'e TOGG ile geldi! İşte tarihi anlar | Video 11.12.2022 | 10:42
Savunma Sanayii Başkanı Demir, yeni radar sistemlerinin müjdesini verdi | Video 03:22
Savunma Sanayii Başkanı Demir, yeni radar sistemlerinin müjdesini verdi | Video 09.12.2022 | 13:38
SON DAKİKA: EYT’de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin’den açıklama! | Video 00:27
SON DAKİKA: EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den açıklama! | Video 08.12.2022 | 11:32
Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret 8 bin TL olur mu? | Video 03:08
Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret 8 bin TL olur mu? | Video 06.12.2022 | 11:19
Asgari ücret maratonu başlıyor! Hükümet, işçi, işveren 2023 asgari ücret için ne diyor? Sendikaların teklifi ne kadar? | Video 02:13
Asgari ücret maratonu başlıyor! Hükümet, işçi, işveren 2023 asgari ücret için ne diyor? Sendikaların teklifi ne kadar? | Video 06.12.2022 | 15:38
Şırnak Gabar Dağı’nda petrol bulundu! Türkiye’deki mevcut rezervin 2 katı | Video 04:30
Şırnak Gabar Dağı'nda petrol bulundu! Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı | Video 05.12.2022 | 15:20
MSB, şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı | Video 01:57
MSB, şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı | Video 04.12.2022 | 12:46
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçakları ile NEXUS ACE görevi icra edildi | Video 00:22
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçakları ile NEXUS ACE görevi icra edildi | Video 01.12.2022 | 15:05
Türkiye’nin ilk uzay yolcusu adaylarının eğitildiği Eskişehir’deki askeri merkez görüntülendi | Video 04:43
"Türkiye'nin ilk uzay yolcusu" adaylarının eğitildiği Eskişehir'deki askeri merkez görüntülendi | Video 01.12.2022 | 14:33
Karadeniz gazını Peçenek dağıtacak | Video 13:33
Karadeniz gazını "Peçenek" dağıtacak | Video 01.12.2022 | 08:57
SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET için kritik gün! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İlk toplantı bugün! | Video 06:02
SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET için kritik gün! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İlk toplantı bugün! | Video 01.12.2022 | 09:33
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Üst üste 9 çeyrek büyüdü | Video 12:04
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Üst üste 9 çeyrek büyüdü | Video 30.11.2022 | 12:36
MSB’den Pençe-Kilit paylaşımı! Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir | Video 01:51
MSB'den Pençe-Kilit paylaşımı! "Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir" | Video 27.11.2022 | 11:53
Bakan Karaismailoğlu paylaştı! Konya’ya görkemli şaheser... Eğiste Hadimi Viyadüğü hizmete açılıyor 01:44
Bakan Karaismailoğlu paylaştı! Konya'ya görkemli şaheser... Eğiste Hadimi Viyadüğü hizmete açılıyor 26.11.2022 | 08:56
SON DAKİKA: MİLGEM’de bir gemi daha denize indirildi! İşte o anlar... | Video 10:17
SON DAKİKA: MİLGEM'de bir gemi daha denize indirildi! İşte o anlar... | Video 25.11.2022 | 17:11
Pakistan için üretilen PN MİLGEM projesinin 3. gemisi denize indiriliyor! | Video 01:23
Pakistan için üretilen PN MİLGEM projesinin 3. gemisi denize indiriliyor! | Video 25.11.2022 | 14:55

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın akıl, mantık ve hukuk dışı talep ve iddialar, provokatif eylem ve saldırgan söylemlerle gerginliği artırmaya devam ettiğini belirterek, "Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil. Yarınlarının iyi olmasını isteyenler, dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve birlik komutanlarının katılımıyla videokonferans toplantısı düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Şuay Alpay ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile birlik komutanlarının katıldığı toplantıda faaliyetlerle sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı talimatlar verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Hudut namustur" anlayışıyla hudutların güvenliğini sağladığını, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele ettiğini ifade eden Akar, "Denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için de büyük gayret göstermekteyiz" diye konuştu.

Son dönemde Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, "Yunanistan akıl, mantık ve hukuk dışı talep ve iddialar ile sürekli provokatif eylem ve saldırgan söylemlerle gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunmaktadır" ifadesini kullandı. Yunanistan'ın yaptığı her türlü haksız, hukuksuz eyleme, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılığın verildiğini belirten Akar, şunları söyledi:

"Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil. Beklentimiz, bazı Yunan siyasilerin ve askeri şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten ders almalarıdır. Yarınlarının iyi olmasını isteyenler, dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler."

Akar, "kimyasal silah" iddiasına karşı yaptıkları açıklamalara rağmen bu "iftiraları atmaya" devam edenlerin olduğunu belirterek, "Kara Kuvvetleri Komutanlığından giden heyetimiz bölgede incelemeler yaparak, numuneler topladı. Bu numuneler Sağlık Bakanlığının laboratuvarlarında uzmanlar tarafından incelendi. Sonuç olarak herhangi bir kimyasal silahla ilgili bir bulguya rastlanmadığını açık olarak raporladılar" diye konuştu.

Bununla ilgili açıklamaları Milli Savunma Bakanlığının bütçesi görüşülürken Genel Kurul'da da yaptığını hatırlatan Akar, "Bugün yine bu konuda her türlü alçaklığı yapmayı sürdüren bazı yayınlar var. Bazı milletvekilleri de bilerek veya bilmeden bunlara alet oluyorlar. Bir kez daha ifade ediyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetlerinde kimyasal silah ve mühimmat üretilmemekte, geliştirilmemekte, stoklanmamakta, kullanılmamakta envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA