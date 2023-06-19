Üvey Anne 1. Bölüm! Kollarında can verdi: "Benim güzel karım aç gözlerini..." | Video

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne ilk bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu! Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay ve Hakan Eratik gibi oyuncuların rol aldığı dizi, Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer'in hasta olan eşi Efsun'u kaybetmesi sonucu gelişen olayları anlatıyor.