Video Yaşam Aksaray'da kadına şiddet! Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü | Video
Aksaray'da kadına şiddet! Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü | Video

Aksaray'da kadına şiddet! Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü | Video

04.06.2024 | 09:10

Aksaray’da araçtan inip kaçmak isteyen eski karısını refüjde yakalayan şahıs ağlayarak “Bırak beni” diye yalvaran kadını sürükleye sürükleye zorla arabaya bindirmeye çalıştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar sitesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eski eşi olduğu öğrenilen D.E. (42) isimli kadın ile görüşmek için buluşan Ö.F.B. (45) bir süre konuştuktan sonra kadın araçtan inmek istedi. Kadını araçtan indirmediği iddia edilen eski koca Ö.F.B. aracın kapılarını kilitleyip hareket ederek kadının inmesine engel oldu. Bir süre sonra kırmızı ışıkta duran araçtan inmeyi başaran kadın kaçmak isterken eski kocası tarafından refüjde yakalandı. Darp etmeye çalıştığı kadını kollarından tutarak zorla durdurmaya çalışan Ö.F.B., ağlayarak "Bırak beni" diye yalvaran kadını yine zorla araca götürmeye çalıştı. Kadın direndikçe sokak artasında kadını zorla götürmeye çalışan eski koca, bunla da yetinmeyip kadının giysilerinin açılmasına bile aldırış etmeden kadını zorla sürükleye sürükleye araca doğru götürdü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler burada kesilirken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs ve koruma altına alınan kadın ifadeleri alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aksaray’da kadına şiddet! Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü | Video 00:24
Aksaray'da kadına şiddet! Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü | Video 04.06.2024 | 09:10
Kars’ta angut kuşlarının kavgası kamerada | Video 03:20
Kars’ta angut kuşlarının kavgası kamerada | Video 04.06.2024 | 08:50
Genç çifti Kapadokya tatili ayırdı: 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti | Video 01:37
Genç çifti Kapadokya tatili ayırdı: 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti | Video 04.06.2024 | 08:48
Ataşehir’de 6 aracın karıştığı kaza kamerada: Ortalık savaş alanına döndü | Video 04:00
Ataşehir’de 6 aracın karıştığı kaza kamerada: Ortalık savaş alanına döndü | Video 03.06.2024 | 16:07
Bahçelievler’de akıl almaz soygun: Kuyumcunun alt katından kasaya delik açıp, 4 kilo altın çaldılar | Video 01:14
Bahçelievler’de akıl almaz soygun: Kuyumcunun alt katından kasaya delik açıp, 4 kilo altın çaldılar | Video 03.06.2024 | 16:07
Polisin durdurduğu sürücü hem alkollü hem ehliyetsiz çıktı | Video 02:03
Polisin durdurduğu sürücü hem alkollü hem ehliyetsiz çıktı | Video 03.06.2024 | 16:02
Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı | Video 00:38
Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı | Video 03.06.2024 | 16:02
Amasya’da Pontus Rum Krallığı dönemine ait 582 sikke ele geçirildi | Video 00:53
Amasya’da Pontus Rum Krallığı dönemine ait 582 sikke ele geçirildi | Video 03.06.2024 | 15:04
Hastane önünde itfaiye ekiplerinden çivi çıkarma operasyonu | Video 02:59
Hastane önünde itfaiye ekiplerinden çivi çıkarma operasyonu | Video 03.06.2024 | 14:54
Uyuşturucu taciri jandarmanın operasyonuyla yakalandı | Video 02:00
Uyuşturucu taciri jandarmanın operasyonuyla yakalandı | Video 03.06.2024 | 14:50
Zincirleme kaza kamerada: 1 yaralı | Video 01:32
Zincirleme kaza kamerada: 1 yaralı | Video 03.06.2024 | 14:50
Çamaşır makinesi parası nedeniyle ağabeyini peş peşe bıçakladı | Video 04:44
Çamaşır makinesi parası nedeniyle ağabeyini peş peşe bıçakladı | Video 03.06.2024 | 15:00
Sultangazi’de tartıştıkları şahsı önce darp ettiler, sonra silahla vurdular | Video 00:33
Sultangazi'de tartıştıkları şahsı önce darp ettiler, sonra silahla vurdular | Video 03.06.2024 | 13:23
Tek başına Filistin eylemi yapmıştı! Genç Sümeyye, bu kez binlerce kişiyle birlikte İsrail’e tepki gösterdi | Video 00:51
Tek başına Filistin eylemi yapmıştı! Genç Sümeyye, bu kez binlerce kişiyle birlikte İsrail'e tepki gösterdi | Video 03.06.2024 | 14:19
İstanbul merkezli 6 ilde kaçak yedek parça operasyonu: 60 kamyon ürün ele geçirildi | Video 02:59
İstanbul merkezli 6 ilde kaçak yedek parça operasyonu: 60 kamyon ürün ele geçirildi | Video 03.06.2024 | 12:24
Tekirdağ’da feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı | Video 01:35
Tekirdağ’da feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı | Video 03.06.2024 | 11:59
Küçükçekmece’de sokak ortasında yumruklu kavga: Silah ve biber gazı kullanıldı | Video 02:02
Küçükçekmece’de sokak ortasında yumruklu kavga: Silah ve biber gazı kullanıldı | Video 03.06.2024 | 11:58
Öfkeli koca evi bastı: Karısının yanında yakaladığı adam balkondan atladı | Video 03:21
Öfkeli koca evi bastı: Karısının yanında yakaladığı adam balkondan atladı | Video 03.06.2024 | 12:38
Küçükçekmece’de çöken binada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:52
Küçükçekmece’de çöken binada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03.06.2024 | 11:07
Maltepe’de drift atan sürücüye para cezası yağdı | Video 00:32
Maltepe’de drift atan sürücüye para cezası yağdı | Video 03.06.2024 | 12:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA