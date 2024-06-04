Aksaray'da kadına şiddet! Ağlayan kadını sürükleye sürükleye araca götürdü | Video
Aksaray’da araçtan inip kaçmak isteyen eski karısını refüjde yakalayan şahıs ağlayarak “Bırak beni” diye yalvaran kadını sürükleye sürükleye zorla arabaya bindirmeye çalıştı.
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