Antalya’da dehşet! Mahalle muhtarı dahil 3 ölü, 1 yaralı | Video
Antalya’nın Aksu ilçesinde bir kişi aralarında mahalle muhtarının da olduğu 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladı. Şahıs olay yerinden aracına binerek kaçtı.
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