Video Yaşam Antalya'da yürekleri yakan olay! Sokak köpekleri yavrularını korumaya çalışan anne kediyi parçaladı

Antalya'da yürekleri yakan olay! Sokak köpekleri yavrularını korumaya çalışan anne kediyi parçaladı

Antalya'da yürekleri yakan olay! Sokak köpekleri yavrularını korumaya çalışan anne kediyi parçaladı
16.04.2021 | 08:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya'da yürekleri yakan olay! Sokak köpekleri yavrularını korumaya çalışan anne kediyi parçaladı 01:45
Antalya'da yürekleri yakan olay! Sokak köpekleri yavrularını korumaya çalışan anne kediyi parçaladı 16.04.2021 | 08:28
SON DAKİKA: Şırnak'taki dehşetin görüntüleri rotaya çıktı... 3 yağındaki oğlunu Dicle nehrine attı! 00:47
SON DAKİKA: Şırnak'taki dehşetin görüntüleri rotaya çıktı... 3 yağındaki oğlunu Dicle nehrine attı! 16.04.2021 | 08:28
Bugün iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor? | Video 00:53
Bugün iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor? | Video 16.04.2021 | 07:57
Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu | Video 00:44
Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu | Video 16.04.2021 | 08:10
Bursa'da gergin gece: 100 kişilik grup kavgaya tutuştu, çevik kuvvet müdahale etti | Video 05:06
Bursa'da gergin gece: 100 kişilik grup kavgaya tutuştu, çevik kuvvet müdahale etti | Video 16.04.2021 | 07:46
Her şeyi göze alıyorum dedi, İran uyruklu eşini dakikalarca darbetti | Video 04:11
"Her şeyi göze alıyorum" dedi, İran uyruklu eşini dakikalarca darbetti | Video 16.04.2021 | 07:52
TRT EBA TV 16 Nisan 2021 Cuma Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (16 Nisan 2021 Cuma) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 16.04.2021 | 07:01
TRT EBA TV izle! 16 Nisan Cuma Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (16 Nisan Cuma) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 16.04.2021 | 06:54
İstanbul iftar vakti saat kaçta? 15 Nisan Perşembe Diyanet ile İstanbul İmsakiye 2021 iftar saatleri | Video 01:35
İstanbul iftar vakti saat kaçta? 15 Nisan Perşembe Diyanet ile İstanbul İmsakiye 2021 iftar saatleri | Video 15.04.2021 | 16:27
Eşini öldüren zanlı Kadın cinayetlerinde en az ceza nasıl alınır diye internetten arama yapmış | Video 04:43
Eşini öldüren zanlı "Kadın cinayetlerinde en az ceza nasıl alınır" diye internetten arama yapmış | Video 15.04.2021 | 17:05
Son dakika! Kocaeli'nde döküm fabrikasında patlama | Video 01:35
Son dakika! Kocaeli'nde döküm fabrikasında patlama | Video 15.04.2021 | 17:05
Yumrukların havada uçuştuğu sopalı kavga kamerada | Video 01:52
Yumrukların havada uçuştuğu sopalı kavga kamerada | Video 15.04.2021 | 16:19
Dereye uçan araçtan sürücüyü böyle kurtardılar | Video 02:14
Dereye uçan araçtan sürücüyü böyle kurtardılar | Video 15.04.2021 | 16:19
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan kadınların, evlerinden yarım milyonluk altın çıktı 00:32
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan kadınların, evlerinden yarım milyonluk altın çıktı 15.04.2021 | 12:53
Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar | Video 03:25
Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar | Video 15.04.2021 | 15:36
Batman'da hırsızlar Ramazan ayında bile boş durmadı | Video 01:15
Batman'da hırsızlar Ramazan ayında bile boş durmadı | Video 15.04.2021 | 15:43
Çağla Şıkel ve çocuklarından Emre Altuğ'a sürpriz doğum günü | Video 00:14
Çağla Şıkel ve çocuklarından Emre Altuğ'a sürpriz doğum günü | Video 15.04.2021 | 15:46
Kaza yapınca aracı bırakıp böyle kaçtılar | Video 02:11
Kaza yapınca aracı bırakıp böyle kaçtılar | Video 15.04.2021 | 15:36
Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan şahsı yolcu teknesi kaptanı kurtardı | Video 02:52
Unkapanı Köprüsü'nden denize atlayan şahsı yolcu teknesi kaptanı kurtardı | Video 15.04.2021 | 15:06
Taksici yol ortasında kadına dehşeti yaşattı: Taksi ile yanından ayrılmadı, üzerine sürdü | Video 00:49
Taksici yol ortasında kadına dehşeti yaşattı: Taksi ile yanından ayrılmadı, üzerine sürdü | Video 15.04.2021 | 14:54

Antalya'da sokak köpekleri, site içerisindeki kulübede yavrularına bakan kediyi görünce bahçe kapısından içeri girdi. Köpekleri fark edip kendini ortaya atan ve yavru kedileri korumaya çalışan kedi, 6 köpek tarafından parçalandı. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesindeki kulübede yavruları ile anne kediyi gören 6 sokak köpeği, bahçe kapısından içeri girdi. Köpeklerin saldıracağını anlayan anne kedi, kendini ortaya atıp yavru kedileri korumaya çalıştı. Köpekler, kediyi dakikalar içinde ısırarak parçaladı. Site sakinlerinin fark etmesiyle köpekler geldikleri sitenin bahçe kapısından sokağa çıkıp gözden kayboldu.


Anne kedinin yavruları için sokak köpekleri önüne kendisini atması ve telef olması, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri izleyen site sakinlerinin, Ekiptir bunlar. En kötüsü o siyahlı olan. Beyaz ile siyah. Hepsi tutmuşlar kediyi parçalamak için uğraşmışlar resmen sözleri kayıtlara yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.


'4 YAVRUYA BİZ BAKIYORUZ'
Kedilere sürekli baktıklarını ifade eden market sahibi Onur Çobanoğlu, Kedimizi sürekli besliyorduk. Dün gece 6 köpek yuvanın olduğu yere geliyor. Anne kedi de 4 yavrusunu korumak için kendini üzerlerine atıyor. Korumaya çalışıyor ama başarılı olamıyor. Bina sakinlerinden bazıları müdahale etmeye çalışsa da köpekler, anne kediyi parçalayarak telef etti. Anne kendisini feda ediyor ama yavrularını korumayı başarıyor. 4 yavruya da biz bakıyoruz dedi.


Köpeklerin alana kadar geldiğini, ancak yavruları görmediğini kaydeden Çobanoğlu, Biz yuva yapmıştık. Köpekler de yuvayı görmeyince, bu bize teselli oldu. Görüntüleri görünce kötü olduk. Çünkü her gün sabah kedimiz gelir, bizi karşılardı diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA