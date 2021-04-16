Antalya'da yürekleri yakan olay! Sokak köpekleri yavrularını korumaya çalışan anne kediyi parçaladı

Antalya'da sokak köpekleri, site içerisindeki kulübede yavrularına bakan kediyi görünce bahçe kapısından içeri girdi. Köpekleri fark edip kendini ortaya atan ve yavru kedileri korumaya çalışan kedi, 6 köpek tarafından parçalandı. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesindeki kulübede yavruları ile anne kediyi gören 6 sokak köpeği, bahçe kapısından içeri girdi. Köpeklerin saldıracağını anlayan anne kedi, kendini ortaya atıp yavru kedileri korumaya çalıştı. Köpekler, kediyi dakikalar içinde ısırarak parçaladı. Site sakinlerinin fark etmesiyle köpekler geldikleri sitenin bahçe kapısından sokağa çıkıp gözden kayboldu.



Anne kedinin yavruları için sokak köpekleri önüne kendisini atması ve telef olması, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri izleyen site sakinlerinin, Ekiptir bunlar. En kötüsü o siyahlı olan. Beyaz ile siyah. Hepsi tutmuşlar kediyi parçalamak için uğraşmışlar resmen sözleri kayıtlara yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.



'4 YAVRUYA BİZ BAKIYORUZ'

Kedilere sürekli baktıklarını ifade eden market sahibi Onur Çobanoğlu, Kedimizi sürekli besliyorduk. Dün gece 6 köpek yuvanın olduğu yere geliyor. Anne kedi de 4 yavrusunu korumak için kendini üzerlerine atıyor. Korumaya çalışıyor ama başarılı olamıyor. Bina sakinlerinden bazıları müdahale etmeye çalışsa da köpekler, anne kediyi parçalayarak telef etti. Anne kendisini feda ediyor ama yavrularını korumayı başarıyor. 4 yavruya da biz bakıyoruz dedi.



Köpeklerin alana kadar geldiğini, ancak yavruları görmediğini kaydeden Çobanoğlu, Biz yuva yapmıştık. Köpekler de yuvayı görmeyince, bu bize teselli oldu. Görüntüleri görünce kötü olduk. Çünkü her gün sabah kedimiz gelir, bizi karşılardı diye konuştu.