Ataşehir’de sürücüye maganda dehşeti kamerada: Tehditler savurdu, aracın aynasını kırdı! | Video
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Ataşehir’de seyir halinde olan Ali Naim Küçük iddiaya göre, trafiğin yoğun olduğu saatte arkadan bir aracın emniyet şeridini ihlal ederek ilerlediğini görünce kendisine engel olup uyarmak istedi. Trafik magandası da Küçük’ün önünü keserek tehditler ve küfürler savurduktan sonra Küçük’ün araçta bulunan 2 çocuğunun gözü önünde aracının aynasını kırdı. O anlar Ali Naim Küçük’ün cep telefonu kamerasına yansıdı.
TRAFİK MAGANDASI KAMERADA
Ali Naim Küçük, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde trafik magandasının Küçük'ün araç camına vurup tehditler ve küfürler savurduğu ardından araç camının kırdığı görülüyor.
"SAĞDAN EMNİYET ŞERİDİNDEN KAPTIRMIŞ GELİYORDU"
O anları anlatan Ali Naim Küçük, "Olay, bayram tatilinden bir önceki gün geçtiğimiz hafta cumartesi günü yaşandı. Bayram için yola çıkmadan önce çocukları evde aldım. Rahatça hazırlanalım diye benzin aldım. Yolda giderken Ataşehir Turgut Özal Bulvarı'nda bir araç, böyle peş peşe bir sürü araba giderken sağdan emniyet şeridinden kaptırmış geliyordu. Orada bütün insanlar nizami bir şekilde trafikte seyrederken oradan birinin emniyetten gelip diğer insanların tabiri caizse vaktini çalması beni huzursuz eden bir durumdu. Ben de hafifçe sağa doğru kaydırarak arabamı, onun oradan geçmesini engelledim. Tabiri caizse yolunu kapattım. O da diğer insanlar gibi aynı sırada gitmek zorunda kaldı. Yolun sonunda kendisi yanıma yaklaşıp camını açtı. Camdan küfürler içinde bağırıp çağırmaya başladı. Ben kendisine "Utanmıyor musunuz beyefendi, orada herkes beklerken siz yandan geliyorsunuz" dedim. Kendisi daha da böyle hiddetli bir şekilde arabasını önüme çekti. Benim yolumu kapattı ve araçtan hızlı bir şekilde indi. Aracımın yanına geldi, cama vurmaya başladı. Ben hiç inmedim, çünkü arkada iki tane çocuğum vardı. Biri 5 buçuk yaşında, diğeri 2 yaşında. Onları açıkçası yalnız başına bırakmak istemedim. Hiç araçtan inmedi, camı bile açmadım" dedi.
"BAŞKA İNSANLARIN DA CANINI YAKMAMASI İÇİN ŞİKAYETTE BULUNDUM"
Küçük, devamında "Kendisi ile hiç muhatap olmadım. Kendisi bağırdı, çağırdı, küfür etti. Zaten ben onları da videoya çektim. Aynamı kırdı. Kırdığı aynayla camıma vurduktan sonra aynayı çimenlere fırlatıp arabasına hışımla binip gitti. 5 buçuk yaşındaki kızım biraz daha olayları anlayabilecek yaşta. Kendisi bayağı korkmuştu, yaklaşık yarım saat hiç konuşmadı. Sonradan da 'baba bir daha oradan gitmeyelim, ben çok korktum' demeye başladı. Olay sonrasında ben tatile gittim. Aynayı bantlayarak seyahat etmek durumunda kaldım. Hemen bugün bayram tatili dönüşünde de emniyete gittim. Başka insanların da canını yakmaması için bu arkadaş böyle pimi çekilmiş bomba gibi gezmesin diye ben de konuyla ilgili emniyette kendisinden şikayetçi oldum. Yetkililerden talebim, gerçekten bu konunun önünün alınması lazım. Bu konularda ben cezaların çok sert ve caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum ki o cezayı yedikten sonra bir daha böyle bir şeye yeltenemesinler" ifadelerini kullandı.