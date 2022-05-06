Ataşehir’de sürücüye maganda dehşeti kamerada: Tehditler savurdu, aracın aynasını kırdı! | Video

Ataşehir’de seyir halinde olan Ali Naim Küçük iddiaya göre, trafiğin yoğun olduğu saatte arkadan bir aracın emniyet şeridini ihlal ederek ilerlediğini görünce kendisine engel olup uyarmak istedi. Trafik magandası da Küçük’ün önünü keserek tehditler ve küfürler savurduktan sonra Küçük’ün araçta bulunan 2 çocuğunun gözü önünde aracının aynasını kırdı. O anlar Ali Naim Küçük’ün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil hazırlığı için Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ali Naim Küçük, sıkışan trafikte arkadan bir aracın emniyet şeridini ihlal ederek ilerlediğini gördü. Bunun üzerine Küçük, emniyet şeridini ihlal edip yolun sağından hızla geçmeye çalışan sürücüye engel olmak için aracıyla yolu ortaladı. Arkadan gelen sürücü, Ali Naim Küçük'ün engeline takılınca diğer sürücüler gibi aracıyla sıkışan trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Bir süre sonra trafik açılınca arkadan gelen sürücü, direksiyonunu Ali Naim Küçük'ün aracının önüne kırarak yolunu kesti. Ardından küfürler etmeye başladı. Bu esnada araçta 5 buçuk yaşında kızı ve 2 yaşında oğluyla araçta olan Küçük, araçtan inmedi. Trafik magandası ise Küçük'ün çocuklarının gözü önünde aracından inerek Küçük'ün camına vurup tehditler savurdu ardından Küçük'ün aracının yan aynasını kırdı. O esnada Küçük, hırsını alamayan magandaya çocuklarının gözü önünde karşılık vermek istemedi. Trafik magandası kırdığı aynayla araç camına da vurduktan sonra aynayı fırlatıp arabasına binip uzaklaştı.Ali Naim Küçük, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde trafik magandasının Küçük'ün araç camına vurup tehditler ve küfürler savurduğu ardından araç camının kırdığı görülüyor.O anları anlatan Ali Naim Küçük, "Olay, bayram tatilinden bir önceki gün geçtiğimiz hafta cumartesi günü yaşandı. Bayram için yola çıkmadan önce çocukları evde aldım. Rahatça hazırlanalım diye benzin aldım. Yolda giderken Ataşehir Turgut Özal Bulvarı'nda bir araç, böyle peş peşe bir sürü araba giderken sağdan emniyet şeridinden kaptırmış geliyordu. Orada bütün insanlar nizami bir şekilde trafikte seyrederken oradan birinin emniyetten gelip diğer insanların tabiri caizse vaktini çalması beni huzursuz eden bir durumdu. Ben de hafifçe sağa doğru kaydırarak arabamı, onun oradan geçmesini engelledim. Tabiri caizse yolunu kapattım. O da diğer insanlar gibi aynı sırada gitmek zorunda kaldı. Yolun sonunda kendisi yanıma yaklaşıp camını açtı. Camdan küfürler içinde bağırıp çağırmaya başladı. Ben kendisine "Utanmıyor musunuz beyefendi, orada herkes beklerken siz yandan geliyorsunuz" dedim. Kendisi daha da böyle hiddetli bir şekilde arabasını önüme çekti. Benim yolumu kapattı ve araçtan hızlı bir şekilde indi. Aracımın yanına geldi, cama vurmaya başladı. Ben hiç inmedim, çünkü arkada iki tane çocuğum vardı. Biri 5 buçuk yaşında, diğeri 2 yaşında. Onları açıkçası yalnız başına bırakmak istemedim. Hiç araçtan inmedi, camı bile açmadım" dedi.Küçük, devamında "Kendisi ile hiç muhatap olmadım. Kendisi bağırdı, çağırdı, küfür etti. Zaten ben onları da videoya çektim. Aynamı kırdı. Kırdığı aynayla camıma vurduktan sonra aynayı çimenlere fırlatıp arabasına hışımla binip gitti. 5 buçuk yaşındaki kızım biraz daha olayları anlayabilecek yaşta. Kendisi bayağı korkmuştu, yaklaşık yarım saat hiç konuşmadı. Sonradan da 'baba bir daha oradan gitmeyelim, ben çok korktum' demeye başladı. Olay sonrasında ben tatile gittim. Aynayı bantlayarak seyahat etmek durumunda kaldım. Hemen bugün bayram tatili dönüşünde de emniyete gittim. Başka insanların da canını yakmaması için bu arkadaş böyle pimi çekilmiş bomba gibi gezmesin diye ben de konuyla ilgili emniyette kendisinden şikayetçi oldum. Yetkililerden talebim, gerçekten bu konunun önünün alınması lazım. Bu konularda ben cezaların çok sert ve caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum ki o cezayı yedikten sonra bir daha böyle bir şeye yeltenemesinler" ifadelerini kullandı.