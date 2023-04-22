Video Yaşam Bıçaklı, sopalı kavgada 10 kişi yaralandı | Video
Bıçaklı, sopalı kavgada 10 kişi yaralandı | Video

Bıçaklı, sopalı kavgada 10 kişi yaralandı | Video

22.04.2023 | 13:07

SAMSUN'un Bafra ilçesi Dededağı Mahallesi'nde akraba oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada, 10 kişi yaralandı.

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Samsun'un Bafra ilçesi Dededağı Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın birinci günü akraba oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak, sopa ve yumrukların kullanıldığı kavgada, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sonrası Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışma sonucunda G.D. isimli bir kişi gözaltına alındı. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor

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