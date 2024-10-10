Video Yaşam Cem Garipoğlu’nun cenazesi, yeniden defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı’na getirildi | Video
Cem Garipoğlu’nun cenazesi, yeniden defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı’na getirildi | Video

Cem Garipoğlu’nun cenazesi, yeniden defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı’na getirildi | Video

10.10.2024 | 12:33

DNA incelemesi için 3 Ekim’de mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun cenazesi, yeniden defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı’na getirildi.

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