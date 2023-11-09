Dilan Polat'tan sonra fenomenleri korku saldı! Selin Ciğerci'de radara takıldı | Video

Son yıllarda sosyal medya fenomenlerinin lüks ve zengin yaşam tarzları, toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu ilgi, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenlerinin mal varlıklarına dair bilgilerin gündeme gelmesiyle daha da arttı. Bunun üzerine sosyal medya fenomenleri paniğe kapıldı. Milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler, sosyal medya hesaplarında temizliğe başladı. Bazıları ise hesaplarını gizliye aldı. Dilan Polat gibi güzellik merkezleri açıp kozmetik ürünler satarak ünlenen Selin Ciğerci de radara takıldı.