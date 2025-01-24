Video Yaşam Esenyurt’ta polis ekipleri kuş uçurtmadı: 8 gözaltı | Video
Esenyurt’ta polis ekipleri kuş uçurtmadı: 8 gözaltı | Video

Esenyurt’ta polis ekipleri kuş uçurtmadı: 8 gözaltı | Video

24.01.2025 | 13:35

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede yapılan uygulamalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda durdurulan engelli bir kişinin üzerinden yeşil reçeteyle satılan 14 adet hap çıktı.

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Esenyurt Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın da katılımıyla Yeşilkent Mahallesinde asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Esenyurt Devriye Ekipler Amirliği, Esenyurt Trafik Denetleme Büro Amirliği, Esenyurt Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı toplamda 220'ye yakın personel katıldı. 6 farklı noktada yapılan uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Sokaklarda da uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu engelli bir şahsın üzerinden yeşil reçeteyle satılan 14 adet hap bulundu. Uygulamalarda 193,12 gram uyuşturucu ele geçirilirken, hırsızlıktan aranan bir kişiyle birlikte toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aynı zamanda trafikte yapılan denetimlerde ise, 5 araç trafikten men edildi ve toplamda 60 bin 470 lira idari para cezası uygulandı. Uygulamada 569 araç, 285 motosiklet ve bin 173 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
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