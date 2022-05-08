Video Yaşam Gülben Ergen hastaneye kaldırılmıştı! Gülben Ergen’den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi! | Video
Gülben Ergen hastaneye kaldırılmıştı! Gülben Ergen’den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi! | Video

Gülben Ergen hastaneye kaldırılmıştı! Gülben Ergen’den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi! | Video

08.05.2022 | 21:03

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Gülben Ergen hastaneye kaldırılmıştı! Gülben Ergen’den sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi! | Video 00:10
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Düzcespor’un şampiyonluk kutlamaları için dün sahneye çıktı. İkinci şarkısını söylerken fenalaşan Gülben Ergen, kutlamalar sırasında yere yığıldı. Sahnede bir anda bayılan sanatçı, hayranlarını oldukça korkuttu. Ambulansa alınan sanatçı hemen hastaneye kaldırıldı. Ergen, dün hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından özel araçla İstanbul’a geldi. Ünlü şarkıcı bugün ilk kez sosyal medyada sağlık durumu ile ilgili paylaşımda bulundu. İşte Gülben Ergen’in sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama!

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