Hakkari'de ördeğe benzer patates şaşkına çevirdi

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi'nde yaşayan Turan Baran isimli vatandaş, satın aldığı patates çuvalından ördeğe benzer bir patatese denk geldi. Ördeğe benzeyen patatese hem sevinen hem de şaşıran Baran, evinde muhafaza edip sergileyeceğini belirtti.