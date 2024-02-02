Hasan Çelik olayında sıcak gelişme! Müge Anlı'da hareketli dakikalar… Canlı yayında gözaltına alındılar | Video

ATV'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. 15 Kasım'dan beri kayıp olan Hasan Hüseyin Çelik'in şüpheli kaybıyla ilgili ihbar kabul edilen programa polis ekipleri geldi. Canlı yayında iki şüpheli gözaltına alındı. İşte o anlar...