Hatay'da 5 katlı bina yerle bir olma anı kamerada | Video 17.02.2025 | 10:01 Hatay'ın Defne ilçesinde iş makinesinin darbesiyle 5 katlı binanın yıkıldığı anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina, iş makinesinin darbeleri sonucunda yıkıldı. Binanın yerle bir olma anı ise kameralara anbean yansıdı. 5 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.