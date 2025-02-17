Video Yaşam Hatay'da 5 katlı bina yerle bir olma anı kamerada | Video
Hatay'da 5 katlı bina yerle bir olma anı kamerada | Video

Hatay'da 5 katlı bina yerle bir olma anı kamerada | Video

17.02.2025 | 10:01

Hatay'ın Defne ilçesinde iş makinesinin darbesiyle 5 katlı binanın yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina, iş makinesinin darbeleri sonucunda yıkıldı. Binanın yerle bir olma anı ise kameralara anbean yansıdı. 5 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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