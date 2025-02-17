Hatay'da 5 katlı bina yerle bir olma anı kamerada | Video
Hatay'ın Defne ilçesinde iş makinesinin darbesiyle 5 katlı binanın yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.
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