Kahramanmaraş'tan yeni görüntü! Deprem esnasında yıkılan binalar kamerada | Video 15.02.2023 | 15:43 Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sırasında yıkılan binaların görüntüsü anbean kaydedildi. Yüksek katlı binalar depremin ardından yerle bir olurken, bir fabrikadaki çalışanlar da beşik gibi sallandı. Sokak kameralarına yansıyan görüntülerde ise panik anları kayda geçti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 10 şehirde hayatı durma noktasına getirdi. 35 binden fazla insan hayatını kaybederken, deprem esnasında binalar yıkıldığında vatandaşlar kayıttaydı. Yönetmeliklere uygun yapılmayan binalar yerle bir oldu. Öğle saatlerindeki ikinci depremde insanlar dışarıda olduğu için sokaktaki kaçışma da kayıt altındaydı. Bir fabrikada ise iplik bobinleri savruldu. Fabrikada ciddi bir hasar meydana gelmedi. Öte yandan sokak kameralarındaki kayıtlarda ise cihazlar sağa sola savruldu. Bu görüntüler ise depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.