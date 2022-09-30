Video Yaşam Karadağ’da tutuklanan çete liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı | Video
Karadağ’da tutuklanan çete liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı | Video

Karadağ’da tutuklanan çete liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı | Video

30.09.2022 | 08:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Karadağ’da tutuklanan çete liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı | Video 01:23
Karadağ’da tutuklanan çete liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı | Video 30.09.2022 | 08:33
Yüksekova’da Ay hayran bıraktı | Video 02:52
Yüksekova'da Ay hayran bıraktı | Video 29.09.2022 | 23:45
Tayland’da 500 yıllık tapınakta çökme | Video 00:13
Tayland'da 500 yıllık tapınakta çökme | Video 29.09.2022 | 22:00
Esra Erol’da 9 torun sahibi kadının 40 yıllık kocası, 24 senelik komşusuyla kaçtı! Esra Erol duyduklarına inanamadı! | Video 26:58
Esra Erol’da 9 torun sahibi kadının 40 yıllık kocası, 24 senelik komşusuyla kaçtı! Esra Erol duyduklarına inanamadı! | Video 29.09.2022 | 21:18
Esra Erol’da 9 torun sahibi kadının 40 yıllık kocası, 24 senelik komşusuyla kaçtı! Esra Erol duyduklarına inanamadı! | Video 02:28
Esra Erol’da 9 torun sahibi kadının 40 yıllık kocası, 24 senelik komşusuyla kaçtı! Esra Erol duyduklarına inanamadı! | Video 29.09.2022 | 19:05
İzmir’de trafik magandaları, makas attıkları anları böyle kayda aldı | Video 00:25
İzmir’de trafik magandaları, makas attıkları anları böyle kayda aldı | Video 29.09.2022 | 16:50
Konya’da uyuşturucu operasyonu: Stepneden 5 kilo metamfetamin çıktı | Video 01:19
Konya'da uyuşturucu operasyonu: Stepneden 5 kilo metamfetamin çıktı | Video 29.09.2022 | 16:19
Adıyaman’da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 00:45
Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 29.09.2022 | 16:16
Sinop Erfelek Şelaleleri’nde ağaç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı | Video 00:49
Sinop Erfelek Şelaleleri'nde ağaç devrildi: 2 ölü, 1 yaralı | Video 29.09.2022 | 16:06
Avrupa otoyolunda feci kaza: 2 yaralı | Video 02:11
Avrupa otoyolunda feci kaza: 2 yaralı | Video 29.09.2022 | 16:05
Sahte içkileri piyasaya süremeden yakalandılar | Video 02:36
Sahte içkileri piyasaya süremeden yakalandılar | Video 29.09.2022 | 15:06
Arazi kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi | Video 02:46
Arazi kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi | Video 29.09.2022 | 14:44
Şüphe üzerine durdurulan minibüste 12 kilo esrar ele geçirildi | Video 02:36
Şüphe üzerine durdurulan minibüste 12 kilo esrar ele geçirildi | Video 29.09.2022 | 14:44
Ardahan depreminin yeraltındaki ürkütücü sesi kaydedildi | Video 00:52
Ardahan depreminin yeraltındaki ürkütücü sesi kaydedildi | Video 29.09.2022 | 15:22
İstanbul’da sahte içki operasyonu: 11 bin 830 litre etil alkol ele geçirildi | Video 02:50
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 11 bin 830 litre etil alkol ele geçirildi | Video 29.09.2022 | 14:22
Ters yöne giren otomobil, otobüsle çarpıştı; kaza anı kamerada | Video 01:26
Ters yöne giren otomobil, otobüsle çarpıştı; kaza anı kamerada | Video 29.09.2022 | 14:23
Gaziantep’te dehşet! Eniştesi tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti | Video 00:44
Gaziantep'te dehşet! Eniştesi tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti | Video 29.09.2022 | 13:13
Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:39
Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.09.2022 | 12:20
Trafikte makas atarak ilerleyen araçlar kamerada | Video 00:51
Trafikte makas atarak ilerleyen araçlar kamerada | Video 29.09.2022 | 12:08
Katili cezaevinde intihar etti, Azra’nın annesi konuştu: Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim” | Video 02:11
Katili cezaevinde intihar etti, Azra’nın annesi konuştu: "Hiç sevinmedim, daha da acı çekmesini isterdim” | Video 29.09.2022 | 12:08

İstanbul’da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, geçtiğimiz Ağustos ayında Interpol polisi tarafından Karadağ’da yakalanan Volkan R.’nin kardeşi Soner R. İstanbul’da gözaltına alındı. Soner R., ‘Göl Çetesi’ olarak da anılan organize suç örgütünün kilit isimleri arasında gösteriliyordu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, savcılıkça çetelere yönelik yürütülen bir soruşturmaya dayanarak geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bir operasyona daha imza attı.

İstanbul Organize Polisinin yurt içindeki mafya tipi suç örgütleriyle mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, 'Göl Çetesi' olarak da anılan Volkan R.'nin elebaşı olduğu suç örgütünün kilit ismi yakın takibe alındı. Daha önce birçok kez polisiye soruşturmadan geçirilen ve son olarak geçen ay başka bir çete soruşturması kapsamında yakalandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Soner R.'nin izine Büyükçekmece'de rastlandı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE "HÜCRE TİPİ" EVDE SAKLANIYORDU
İllegal yapı içinde birçok silahlı eylemi gerçekleştiren ve azmettiren olarak örgüt içerisinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Soner R.'nin Büyükçekmece ilçesindeki farklı şahıslar adına kiralanmış "hücre" tipi ve güvenlikli bir evde gizlendiği belirlendi. Dış dünyayla bağlantı kurmadan kaçak şekilde yaşayan R., önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Söz konusu evde yapılan aramalarda 1 Glock marka ruhsatsız tabanca, 2 adet 15 mermi kapasiteli, 2 adet 32 mermi kapasiteli toplam 4 adet şarjör ile 73 fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli Soner R., işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk edildi.

Liderliğini yaptığı çete ile bir dizi olaya karışan Volkan R., bir süre önce yurt dışına kaçmış, polisin peşinde olduğu suç örgütü liderinin izine Karadağ'da ulaşılmıştı. Interpol araması bulunan R., Ağustos ayında Karadağ'da yakalanmış, Türkiye'ye iadesi için girişimlerde bulunulmuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA