Karadağ’da tutuklanan çete liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı | Video

İstanbul’da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, geçtiğimiz Ağustos ayında Interpol polisi tarafından Karadağ’da yakalanan Volkan R.’nin kardeşi Soner R. İstanbul’da gözaltına alındı. Soner R., ‘Göl Çetesi’ olarak da anılan organize suç örgütünün kilit isimleri arasında gösteriliyordu.

Edinilen bilgiye göre, savcılıkça çetelere yönelik yürütülen bir soruşturmaya dayanarak geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bir operasyona daha imza attı.

İstanbul Organize Polisinin yurt içindeki mafya tipi suç örgütleriyle mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, 'Göl Çetesi' olarak da anılan Volkan R.'nin elebaşı olduğu suç örgütünün kilit ismi yakın takibe alındı. Daha önce birçok kez polisiye soruşturmadan geçirilen ve son olarak geçen ay başka bir çete soruşturması kapsamında yakalandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Soner R.'nin izine Büyükçekmece'de rastlandı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE "HÜCRE TİPİ" EVDE SAKLANIYORDU

İllegal yapı içinde birçok silahlı eylemi gerçekleştiren ve azmettiren olarak örgüt içerisinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Soner R.'nin Büyükçekmece ilçesindeki farklı şahıslar adına kiralanmış "hücre" tipi ve güvenlikli bir evde gizlendiği belirlendi. Dış dünyayla bağlantı kurmadan kaçak şekilde yaşayan R., önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Söz konusu evde yapılan aramalarda 1 Glock marka ruhsatsız tabanca, 2 adet 15 mermi kapasiteli, 2 adet 32 mermi kapasiteli toplam 4 adet şarjör ile 73 fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli Soner R., işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk edildi.

Liderliğini yaptığı çete ile bir dizi olaya karışan Volkan R., bir süre önce yurt dışına kaçmış, polisin peşinde olduğu suç örgütü liderinin izine Karadağ'da ulaşılmıştı. Interpol araması bulunan R., Ağustos ayında Karadağ'da yakalanmış, Türkiye'ye iadesi için girişimlerde bulunulmuştu.