Güllü'nün düştükten hemen sonraki görüntüleri ortaya çıktı! Kızı Tuyan Ülkem, annesinin başında böyle feryat etmiş | Video

01.10.2025 | 12:19

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden kızı Tuyan Ülkem ve arkadaşıyla eğlendiği sırada aşağı düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün düştükten sonraki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde sinir krizi geçiren kızının 'anne' diyerek feryat ederken duyuluyor.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili yeni görüntüler çıktı. Görüntülerde Güllü düştükten sonra yanına koşan kızı Tuyan Ülkem'in sinir krizi geçirerek anne diye feryat ettiği duyuluyor. Görüntülerde ayrıca cenazenin bölgeden alınışı da görülüyor.
