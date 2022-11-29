Video Yaşam Kaş’ta sel! Caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti | Video
Kaş’ta sel! Caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti | Video

Kaş’ta sel! Caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti | Video

29.11.2022 | 14:05

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Meteoroloji'nin şiddetli yağış ile uyardığı iller arasında yer alan Antalya’nın batı ilçelerinde yağmur etkili oldu. Kaş ilçesinde şiddetli yağışın beraberinde getirdiği sel, caddeleri suyla doldururken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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Meteoroloji'nin şiddetli yağış ile uyardığı Antalya'nın batısında, sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerine doğru etkisini arttırdı. Kaş ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış ise beraberinde seli getirdi. Sel nedeniyle caddeler suyla dolarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su, Kaş Limanı'nda buluştuğu denizin rengini kahverengiye bürüdü.

Öte yandan Kaş'ın Kasaba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 saatte metrekareye dülen yağış miktarı 117 kilogram olarak kaydedildi.

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