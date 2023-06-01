Milli Görüş'ün önde gelen ismi Hasan Damar vefat etti | Video

Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden ve Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşı Avrupa Milli Görüş Teşkilatı’nın kurucularından Hasan Damar vefat etti. Bir süredir tedavi gören Damar'ın vefatını Dr. Yusuf Zeynelabidin Eğitim ve Gençlik Derneği' duyurdu. Dernekten yapılan açıklamada; "Derneğimizin Onursal Başkanı değerli büyüğümüz ve dava insanı Hasan Damar ağabeyimiz Hakkın rahmetine kavuştu. Cenabı Allah rahmet eylesin, derecesini âlî eylesin. İslam Alemi’nin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.