Müge Anlı canlı yayın izle: 16 Nisan 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan canlı yayında gözyaşlarına boğan haber...
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atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında mutluluk gözyaşlarına boğan son dakika haberi! Müge Anlı, 16 Nisan 2021 Cuma canlı yayınında kayıp olan 13 ve 15 yaşındaki çocukların bulunduğu böyle duyurdu...
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Müge Anlı'da son dakika haberi: Müge Anlı canlı yayında uyardı "Gel sana bilmem napim diye... Erkekler kusura bakmasın!"