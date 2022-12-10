Muğla ve İzmir'de rüşvet operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı | Video

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris KOM Ekipleri tarafından Muğla ve İzmir'deki 3 ilçede eş zamanlı olarak düzenlenen rüşvet operasyonunda içlerinde memurların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin Marmaris Gümrük Müdürlüğü'ndeki odaları ile evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı içki, tütün mamülü ve elektronik sigaralar ile birlikte 800 Euro, 450 Dolar ve 6 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.