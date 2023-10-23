Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümündeki sır perdesi aralanıyor mu? Canlı yayındaki çarpıcı iddia ortalığı karıştırdı | Video
2 Eylül Cumartesi günü, Bursa Gemlik’te kaybolan iki çocuk annesi, 22 yaşındaki Nevrigül Alan, kaybının 47. gününde, 18 Ekim Çarşamba günü, ağacı asılı halde ölü bulundu. Cenazesine, en son telefonda görüştüğü, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Doğan Aydın’ın işaret ettiği zeytinlik alanda ulaşıldı.
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