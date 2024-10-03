SON DAKİKA | Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor CANLI YAYIN
Son dakika haberleri... Cem Garipoğlu'nun esrarengiz ölümü olayındaki sır perdesi aralanıyor! Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılarak (fethi kabir) DNA testi yapılacak!
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SON DAKİKA | Cem Garipoğlu'nu mezarının kazılma anı kamerada 03.10.2024 | 11:15
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SON DAKİKA | Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor 03.10.2024 | 09:00
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