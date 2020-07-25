Video Yaşam Son Dakika Haberi: İstanbul'da korkunç ölüm! İş makinesinin kepçesi işçiyi ikiye böldü | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul'da korkunç ölüm! İş makinesinin kepçesi işçiyi ikiye böldü | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul'da korkunç ölüm! İş makinesinin kepçesi işçiyi ikiye böldü | Video
25.07.2020 | 16:32

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Son dakika... İstanbul Bakırköy'de çalışma yapan iş makinesinin kepçesi işçiyi ikiye böldü! Feci kazada üzerine kepçe düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay Bakırköy Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Taşeron firma işçileri cadde üzerinde İSKİ adına çalışma yaptığı sırada kepçelerden birinin hidrolik sisteminde arıza meydana geldi. Kazı yapan iş makinesinin kepçesi arıza nedeniyle boşalınca işçinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay anında iş makinesini kullanan operatör Uğun A. gözyaşları içinde kaldı. Polis ekipleri kepçe operatörünü gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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