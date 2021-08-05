Ümitcan Uygun'un aynı evde kaldığı Esra Hankulu'nun ölüm sebebi ne? Ümitcan Uygun olayında son dakika yeni ölüm
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Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü olayında Ümitcan Uygun gözaltına alındı! Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı Aleyna Çakır'ın esrarengiz ölümü olayında son dakika gelişmesi! A Haber Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, canlı yayında; Esra Hankulu ve Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile gündeme gelen Ümitcan Uygun olayındaki son gelişmeleri aktardı...