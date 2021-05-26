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Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 8 yaşındaki çocuğu köpeklerin önüne böyle attı | Video

Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 8 yaşındaki çocuğu köpeklerin önüne böyle attı | Video
26.05.2021 | 17:15

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Kastamonu’nun İsmailbey Mahallesinde ikamet eden bir kişi, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle kolundan tuttuğu 8 yaşındaki çocuğu köpeklerin önüne attığı iddia edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde küçük yaştaki çocuğun, köpeklerin saldırısından kendi imkanlarıyla kurtulduğu görüldü.

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Kastamonu'da İsmailbey Mahallesi Okmeydanı Sokak üzerinde ikamet eden Nazlı Gedik, 8 yaşındaki oğlu Arafat Miran Kahreman ile birlikte komşularıyla kapının önünde sohbet ediyordu. Komşularıyla sohbet ettiği sırada yine komşusu olan Ö.Ç., yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 8 yaşındaki Arafat Miran Kahreman'ı kolundan tutup köpek kulübesine attı. Burada köpek kulübesine atılan Arafat Miran Kahreman'ın, kendi imkanlarıyla köpek kulübesinden çıktığı sırada köpeklerin saldırısına uğradığı ve yaralandığı iddia edildi. Bunun üzerine Nazlı Gedik, komşusu Ö.Ç.'ye tepki göstererek ilk önce oğlunu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Buradaki tedavisi yapıldıktan sonra Nazlı Gedik, Şehit Recep Şahin Polis Merkezi Amirliğine giderek komşusu Ö.Ç.'den şikayetçi oldu.

"OĞLUMU, KÖPEK KULÜBESİNİN İÇERİSİNE KÖPEKLERİN ÖNÜNE ATTI"
Oğlunun yüzde 90 engelli olduğunu belirten Nazlı Gedik, "Çocuğumla ve komşularımızla birlikte kapının önünde otururken benim çocuğum birde yüzde 90 engeli bulunuyor. Arafat Miran ile kapının önünde oturduğum sırada 'beni rahatsız ediyorsun, gözümün önünden çekil' diyerek çocuğumu sürükleyerek köpek kulübesinin içerisine köpeklerin önüne doğru attı. Daha sonra çocuğum, buradan kurtulmaya çalışırken kulübeden çıkmasına izin vermedi. Ardından kulübede bıraktı çocuğumu, çocuğum buradan köpeklerin saldırısına uğradı. Şikayetçiyim. Gereken ne ise yapılmasını arz ediyorum. Adalete güveniyorum"

"ÇOCUK YARAMAZLIK YAPAR AMA BU HAREKETİ YAKIŞTIRAMADIM"
Çocukların yaramazlık yapabileceğini söyleyen Nazlı Gedik, "Çocuktur bu, yaramazlıkta yapar. Her türlü yaramazlığı yapar çocuklar. Sonuçta benim çocuğumda 8 yaşında. Uyarması gerekiyordu ya da bana gelip söylemesi gerekiyordu. Bana gelip 'Nazlı, çocuğunun terbiyesini verir misin' demesi gerekiyordu. Çocuktur bu, her türlü yaramazlığı yapar ama bu hareketi kendisine kesinlikle yakıştıramadım. Şikayetçiyim, çocuğumu alıp gözümün önünde köpeklerin önüne attı, daha sonra da köpekler çocuğuma saldırdı" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜNDE ÇOCUĞUN KÖPEK KULÜBESİNE DOĞRU İTİLDİĞİ GÖRÜLÜYOR
Öte yandan çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüsüne bakıldığında bir şahsın, çocuğun kolundan tutarak köpek kulübesinin içerisine doğru ittiği görülüyor. Köpek kulübesine düşen çocuk, köpekle birlikte dışarıya çıktığı ve bir köpeğin bacağından diğer köpeğinden de kolundan ısırdığı görülüyor.

Kolundan ve bacağından yaralanan 8 yaşındaki Arafat Miran Kahreman'ın tetanos aşısı olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şikayetin ardından ailenin yakınları, çocuğu köpek kulübesine attığı ileri sürülen Ö.Ç.'nin evine ellerinde sopalarla saldırmak istedi. Çevrede bulunan komşuların ve olay yerine çağrılan polis ekiplerinin araya girmesiyle olay daha da büyümeden engellendi. Ayrıca olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Ö.Ç, gerekli ifadeyi karakolda verdiğini ve suçsuz olduğunu belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

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