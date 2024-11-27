Video Yaşam Yazın başka güzel, kışın başka güzel: Bağdaşen Köyü'nde yaşam
Yazın başka güzel, kışın başka güzel: Bağdaşen Köyü'nde yaşam

Yazın başka güzel, kışın başka güzel: Bağdaşen Köyü'nde yaşam

27.11.2024 | 23:06

Ardahan’ın Bağdaşen Köyü, zorlu kış şartlarına rağmen organik yaşam, modern imkanlar ve doğanın huzurunu sunuyor. Hayvancılıkla geçinen köylüler, köydeki yaşamın şehirden çok daha konforlu olduğunu savunuyor. Ancak gençler, şehir hayalini terk edemiyor.

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