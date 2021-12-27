Yine pitbull dehşeti! Sultangazi'de basketbol oynayan iki çocuğa pitbull cinsi köpek saldırdı | Video

Sultangazi'de basketbol oynadıkları esnada pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu iki çocuk hafif yaralandı. Yaralanan çocuklar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri tarafından sahaya hapsedilen pitbul cinsi köpeği, Sultangazi Belediyesi veteriner ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü.