Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

03.12.2025 | 22:54

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Elemeleri'nde Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Beyoğlu Yeni Çarşı, Barış Zeren'in golü ile Süper Lig ekibini turnuvanın dışına itti ve gruplara kaldı. İşte maçın özeti...

