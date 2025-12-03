Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
03.12.2025 | 22:54
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Elemeleri'nde Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Beyoğlu Yeni Çarşı, Barış Zeren'in golü ile Süper Lig ekibini turnuvanın dışına itti ve gruplara kaldı. İşte maçın özeti...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
GOL | Trabzonspor 2-0 Van Spor FK 03.12.2025 | 22:54
04:48
Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET) 03.12.2025 | 22:54
01:14
GOL | Trabzonspor 1-0 Van Spor FK 03.12.2025 | 22:26
08:59
Esenler Erokspor 2-5 M. F. Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET) 03.12.2025 | 20:24
05:19
İkas Eyüpspor 6-1 Astor Enerji Çankaya SK (MAÇ SONUCU-ÖZET) 03.12.2025 | 20:24
00:59
GOL | Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 Göztepe 03.12.2025 | 20:24
05:14
Karacabey Belediye Spor 1-2 Kocaelispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 03.12.2025 | 18:17
01:02
GOL | Esenler Erokspor 1-3 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:11
00:45
GOL | Esenler Erokspor 0-2 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:10
00:56
GOL | Esenler Erokspor 0-1 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:10
01:01
GOL | Esenler Erokspor 2-5 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:07
00:59
GOL | Esenler Erokspor 2-4 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:07
00:58
GOL | Esenler Erokspor 1-4 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:06
01:03
GOL | Esenler Erokspor 0-3 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:05
00:43
GOL | İkas Eyüpspor 6-1 Astor Enerji Çankaya SK 03.12.2025 | 16:01
01:11
GOL | İkas Eyüpspor 5-1 Astor Enerji Çankaya SK 03.12.2025 | 16:01
01:22
GOL | İkas Eyüpspor 4-1 Astor Enerji Çankaya SK 03.12.2025 | 16:01
00:58
GOL | İkas Eyüpspor 3-0 Astor Enerji Çankaya SK 03.12.2025 | 16:00
00:46
GOL | İkas Eyüpspor 3-1 Astor Enerji Çankaya SK 03.12.2025 | 16:00
00:20
GOL | İkas Eyüpspor 2-0 Astor Enerji Çankaya SK 03.12.2025 | 16:00