Video Türkiye Kupası GOL | Yalova FK 0-2 Gaziantep FK
GOL | Yalova FK 0-2 Gaziantep FK

GOL | Yalova FK 0-2 Gaziantep FK

04.12.2025 | 14:52

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gaziantep FK, 60. dakikada Deian Sorescu'nun attığı golle Yalova FK karşısında skoru 2-0 yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

GOL | Yalova FK 0-1 Gaziantep FK 01:53
GOL | Yalova FK 0-1 Gaziantep FK 04.12.2025 | 14:53
GOL | Yalova FK 0-2 Gaziantep FK 00:54
GOL | Yalova FK 0-2 Gaziantep FK 04.12.2025 | 14:52
GOL | Trabzonspor 2-0 Van Spor FK 01:08
GOL | Trabzonspor 2-0 Van Spor FK 03.12.2025 | 22:54
Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 Göztepe MAÇ SONUCU-ÖZET 04:48
Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET) 03.12.2025 | 22:54
GOL | Trabzonspor 1-0 Van Spor FK 01:14
GOL | Trabzonspor 1-0 Van Spor FK 03.12.2025 | 22:26
Esenler Erokspor 2-5 M. F. Karagümrük MAÇ SONUCU-ÖZET 08:59
Esenler Erokspor 2-5 M. F. Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET) 03.12.2025 | 20:24
İkas Eyüpspor 6-1 Astor Enerji Çankaya SK MAÇ SONUCU-ÖZET 05:19
İkas Eyüpspor 6-1 Astor Enerji Çankaya SK (MAÇ SONUCU-ÖZET) 03.12.2025 | 20:24
GOL | Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 Göztepe 00:59
GOL | Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 Göztepe 03.12.2025 | 20:24
Karacabey Belediye Spor 1-2 Kocaelispor MAÇ SONUCU-ÖZET 05:14
Karacabey Belediye Spor 1-2 Kocaelispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 03.12.2025 | 18:17
GOL | Esenler Erokspor 1-3 M. F. Karagümrük 01:02
GOL | Esenler Erokspor 1-3 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:11
GOL | Esenler Erokspor 0-2 M. F. Karagümrük 00:45
GOL | Esenler Erokspor 0-2 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:10
GOL | Esenler Erokspor 0-1 M. F. Karagümrük 00:56
GOL | Esenler Erokspor 0-1 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:10
GOL | Esenler Erokspor 2-5 M. F. Karagümrük 01:01
GOL | Esenler Erokspor 2-5 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:07
GOL | Esenler Erokspor 2-4 M. F. Karagümrük 00:59
GOL | Esenler Erokspor 2-4 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:07
GOL | Esenler Erokspor 1-4 M. F. Karagümrük 00:58
GOL | Esenler Erokspor 1-4 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:06
GOL | Esenler Erokspor 0-3 M. F. Karagümrük 01:03
GOL | Esenler Erokspor 0-3 M. F. Karagümrük 03.12.2025 | 18:05
GOL | İkas Eyüpspor 6-1 Astor Enerji Çankaya SK 00:43
GOL | İkas Eyüpspor 6-1 Astor Enerji Çankaya SK 03.12.2025 | 16:01
GOL | İkas Eyüpspor 5-1 Astor Enerji Çankaya SK 01:11
GOL | İkas Eyüpspor 5-1 Astor Enerji Çankaya SK 03.12.2025 | 16:01
GOL | İkas Eyüpspor 4-1 Astor Enerji Çankaya SK 01:22
GOL | İkas Eyüpspor 4-1 Astor Enerji Çankaya SK 03.12.2025 | 16:01
GOL | İkas Eyüpspor 3-0 Astor Enerji Çankaya SK 00:58
GOL | İkas Eyüpspor 3-0 Astor Enerji Çankaya SK 03.12.2025 | 16:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY