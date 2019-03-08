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Bir Zamanlar Çukurova 23. Son bölüm tamamı tek parça olarak hemen izle!

Bir Zamanlar Çukurova 23. Son bölüm yayınlandı. Atv’nin en çok izlenen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova yepyeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Heyecan dolu sahneleriyle evlerinize konuk olan dizinin yeni bölümünde neler oldu? Ekranlara gelen yeni bölümde Çukurova’nın üstündeki sır bulutları dağılıyor! Olayların fitili bu sefer gizli saklı yazılmış bir mektupla alevleniyor. Her hafta Perşembe günleri yayınlanan yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova 23. Son bölümü buradan tek parça olarak tamamını izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova 23. Yeni bölümde olaylar büyüyor. Yayınlanmaya başladığı günden bu yana atv'nin en sevilen dizileri arasına girmeyi başaran Çukurova dizisi izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünden tüm detaylar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'nın üstündeki sır bulutları dağılıyor! Olayların fitili bu sefer gizli saklı yazılmış bir mektupla alevleniyor.

Demir atma töreninde Züleyha hakkında duyduklarıyla öfke nöbetine sürüklenen Demir, can dostu Cengaver'e kafa atıyor. Şoka uğrayan Cengaver ne olursa olsun her zaman arkasında durduğu arkadaşını silecek mi?

İki sevdayı birden kalbine sığdırmaya çalışan Yılmaz, Çukurova'yı dedikodu kazanına çeviren olaylardan sonra nasıl bir karar verecek?

Hünkar tüm bu olanlardan sonra artık daha tedbirli olması gerektiğini biliyor ve gözünü karartıyor. Oğlu Demir ve Yaman ailesi adının üstüne leke sürdürmemek için elinden geleni ardında koymayan Hünkar Yaman, ne kadar ileri gidecek? Züleyha'yı oğlu Adnan'dan koparacak kadar gaddarlaşacak mı?

Olayların, duyduklarının ve Yılmaz'a duyduğu aşkın ağırlığında ezilen Müjgan Doktor valinizi toparlayıp Çukurova'yı terkediyor. Her yerde Müjgan'ı arayan Yılmaz'ın duydukları onu çileden çıkarıyor.

Onca olay olurken Yılmaz'ın, Yamanlar'ın konağının bahçesinde keyifle kahvesini yudumlamasının sebebi ne?

'Bir Zamanlar Çukurova' nefes kesecek yeni bölümüyle Perşembe günü ATV'de!

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Bir Zamanlar Çukurova 23. Son bölüm tamamı tek parça olarak hemen izle!
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