Enflasyon farkı geliyor! Memura 3658, emekliye 2767 TL | Video

Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında zamlı maaşını aldı. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 4 oranında zam var. Bunun yanında ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıyacak. Yapılacak olan zam ve enflasyon farkından sonra memur ve emekliye ne kadar zam gelecek? 2020 memur ve emekli maaşlarıyla ilgili detaylar ve gelişmeler...