Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. son bölüm tamamı tek parça olarak hemen izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. Son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Atv’nin reyting rekortmeni dizisi EDHO yeni bölümüyle evlerinize konuk oldu. Hayranlarının ilgiyle takip ettiği Eşkiya dizisinin yeni bölümünde yine nefes kesen sahneler vardı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. yeni bölümde Özlem’in dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtulan Hızır’ın can borcunu ödemek bundan sonra Alparslan’ın görevi olacaktır. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen diziş Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. son bölümünü buradan hemen tek parça olarak tamamını izleyebilirsiniz…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. Yeni bölümüyle evlerinize konuk oldu. Yayınlanan her bölümüyle reytinglere damgasını vuran ve izleyici tarafından reyting hükümdarı olarak adlandırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü heyecan verici sahnelerle doluydu. Aksiyon sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen EDHO 127. bölüm sizlerle!

EDHO127. BÖLÜM HEMEN İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 127. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli'nin küçümsediği düşmanı Zeki, otelde kurduğu tuzakla beklenmedik bir hamleye imzasını atmıştır. Özlem'in dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtulan Hızır'ın can borcunu ödemek bundan sonra Alparslan'ın görevi olacaktır.

Ortaklık kurma çabaları!

İstediğini alana kadar yolundan vazgeçmeyecek olan Zeki, Çakırbeylileri karşısına alarak açtığı savaşta, masanın yeni üyeleriyle ortaklık kurmaya çalışır. Masanın paylaşmaya yanaşmayacağı haraca karşılık, Alparslan'ın saklı tuttuğu depoların yerini öğrenip el koymayı amaçlamaktadır. Çalarak elde edeceği paralar karşılığında yeni dostlar edinmeyi amaçlayan Zeki'nin, Hızır'dan sonraki hedefi Alparslan olacaktır. Tedbirleri arttırmak yerine Çakırbeylilere açılan savaşa karşılık verme görevini üstlenen Alparslan'ın hayatı büyük risk altındadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. son bölüm tamamı tek parça olarak hemen izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN