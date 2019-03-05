Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. son bölüm tamamı tek parça olarak hemen izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. Yeni bölümüyle evlerinize konuk oldu. Yayınlanan her bölümüyle reytinglere damgasını vuran ve izleyici tarafından reyting hükümdarı olarak adlandırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü heyecan verici sahnelerle doluydu. Aksiyon sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen EDHO 127. bölüm sizlerle!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 127. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli'nin küçümsediği düşmanı Zeki, otelde kurduğu tuzakla beklenmedik bir hamleye imzasını atmıştır. Özlem'in dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtulan Hızır'ın can borcunu ödemek bundan sonra Alparslan'ın görevi olacaktır.

Ortaklık kurma çabaları!

İstediğini alana kadar yolundan vazgeçmeyecek olan Zeki, Çakırbeylileri karşısına alarak açtığı savaşta, masanın yeni üyeleriyle ortaklık kurmaya çalışır. Masanın paylaşmaya yanaşmayacağı haraca karşılık, Alparslan'ın saklı tuttuğu depoların yerini öğrenip el koymayı amaçlamaktadır. Çalarak elde edeceği paralar karşılığında yeni dostlar edinmeyi amaçlayan Zeki'nin, Hızır'dan sonraki hedefi Alparslan olacaktır. Tedbirleri arttırmak yerine Çakırbeylilere açılan savaşa karşılık verme görevini üstlenen Alparslan'ın hayatı büyük risk altındadır.