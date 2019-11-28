Monos Türkçe altyazılı fragman izle!

Alejandro Landes'in yönetmen koltuğunda oturduğu Kolombiya, Arjantin, Hollanda ve Almanya ortak yapımı "Monos", merkezine ideolojiden çok hormonlarının etkisi altındaki ergen kahramanları yerleştiren, fantastik bir savaş ve hayatta kalma hikayesini anlatıyor. Kolombiya'nın Oscar adayı olan filmde Moises Arias, Julianne Nicholson, Jorge Roman, Sofia Buenaventura ve Julian Giraldo oynuyor.