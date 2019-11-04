Alman Bild’in Yunan kökenli muhabiri Liana Spyropoulou'dan Türkiye itirafı
Alman Bild Dergisi muhabirini göçmen kampları aleyhine haber yapsın diye Türkiye’ye gönderdi. Bild’in Yunan kökenli muhabiri Liana Spyropoulou, kamplardaki güzellikleri görünce, “Yunanistan topu topu 65 bin mülteciye bakamıyor. Türkiye’de ise 3 milyon mülteci yaşıyor. Bir Yunan olarak utanıyorum” dedi
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