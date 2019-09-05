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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iş yerinde silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki ortak arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi'ndeki bir iş yerinde F.A. ile ortağı H.S. alacak meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. İş yeri çalışanlarının da dahil olduğu kavganın büyümesi üzerine söz konusu adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada iki ortak ve H.A. adlı çalışan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.A, ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine gönderildi.
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iş yerinde silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı!
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