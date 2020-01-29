Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan A Haber’e özel açıklamalar! Deprem bölgesinde neler yapılacak?

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem üzerine bölgede incelemeler sürüyor. İlk günden bu yana incelemeleri yakından takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaşananları ve bundan sonraki süreci A Haber’e değerlendirdi. Kurum yıkılan bölgede 300 konutluk proje geliştirdiklerini belirterek vatandaşların yaralarını sarmak için hareket ettiklerine belirtti.

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem üzerine bölgede incelemeler sürüyor. İlk günden bu yana incelemeleri yakından takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaşananları ve bundan sonraki süreci A Haber'e değerlendirdi. Kurum yıkılan bölgede 300 konutluk proje geliştirdiklerini belirterek vatandaşların yaralarını sarmak için hareket ettiklerine belirtti.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,ifadelerini kullandı.Bölgede kira bedellerinin artmasına yönelik iddialara ise Bakan Kurum,şeklinde konuştu.Malatya'nın da pek çok noktasına ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,dedi.Kentsel dönüşümün önemini vurgulayan Kurum,dedi.