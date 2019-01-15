İzmir'de dengesini kaybeden yaşlı adam otomobilin altında kalıyordu!

İzmir'de, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam dengesini kaybederek, seyir halindeki otomobilin önüne düştü. Otomobil sürücüsünün dikkati sayesinde yaşlı adam ezilmekten kurtuldu. Yaşanan olay saniye saniye otomobilin kamerasına yansıdı.



Olay, saat 14.30 sıralarında Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı adam yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybedip yola düştü. Bu sırada Selim Köse (34) yönetimindeki 16 LM 424 plakalı otomobil ile seyir halindeyken önüne düşen yaşlı adamı görünce fren yaparak olası bir kazayı önledi. Çevredekiler ve Selim Köse, yaşlı adama yardım ederek yolun kenarına götürdü. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olay anı kameraya yansıdı

Yaşanabilinecek bir kaza son anda engellenirken, yaşanan olay ise saniye saniye otomobilin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Köse seyir halinde olduğu sırada karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam dengesini kaybederek yere düştüğü görülüyor. Olayı gören çevredekiler ve otomobil sürücüsü Köse yaşlı adamın yardımına koşuyor



Yaşanan olayın görüntüleri sosyal paylaşım platformunda paylaşıldı. Selim Köse, dikkatli şekilde ilerlemesi ve olaya hızlı müdahale etmesi nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı.