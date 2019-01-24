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İzmir'de sağanak yağış!

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken daha önce bir aracın mahsur kaldığı alt geçit yine ulaşıma kapandı.

İzmir il genelinde devam eden sağanak yağış günlük hayatı adeta felç etti. Kent genelinde cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana gelirken Konak ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokaktaki Yunuslar Alt Geçidi ise biriken sular nedeniyle yine ulaşıma kapandı.
Yağış yüzünden vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale etmek için sürücülere uyarılarda bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de tıkanan mazgalları açmak ve su baskını yaşanan bölgelerde biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
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İzmir'de sağanak yağış!
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