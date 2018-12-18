Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kahramanmaraş’ta otoyolda seyir halindeki bir TIR alev alev yandı.

Olay, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 30’uncu kilometresi Göksun istikameti Beşoluk mevkisinde meydana geldi. Sürücü ve plaksı öğrenilemeyen TIR'ın yakıt hortumunun aşırı ısınmasından dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü TIR'ı hemen güvenlik şeridine aldı. Kendi imkanlarınca yangını söndüremeyen sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan TIR'a müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, TIR kullanılamaz hale geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş’ta otoyolda seyir halindeki bir TIR alev alev yandı.
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN