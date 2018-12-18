Kahramanmaraş’ta otoyolda seyir halindeki bir TIR alev alev yandı.

Olay, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 30’uncu kilometresi Göksun istikameti Beşoluk mevkisinde meydana geldi. Sürücü ve plaksı öğrenilemeyen TIR'ın yakıt hortumunun aşırı ısınmasından dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü TIR'ı hemen güvenlik şeridine aldı. Kendi imkanlarınca yangını söndüremeyen sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan TIR'a müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, TIR kullanılamaz hale geldi.